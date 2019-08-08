Арум: Ломаченко — лучший боксёр в истории со времён молодости Мохаммеда Али

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мыслями о чемпионе мира в лёгком весе Василии Ломаченко, а также о его скором поединке с Люком Кэмпбеллом.
«Я действительно верю, что Ломаченко — лучший боксёр в истории со времён молодости Мохаммеда Али. Не так уж и важно, насколько хорош соперник Василия, я в любом случае поставлю на Ломаченко.
Что касается боя с Кэмпбеллом, то Люк — опытный боец. Он олимпийский чемпио, и у него невероятные навыки. Полагаю, что поединок будет великолепным. Но всё же победитель может быть один, и, на мой взгляд, им станет Ломаченко. Но подчеркну, что у Люка достаточно умений, чтобы биться с Василием. Он потрясающий боксёр», — приводит слова Арума Boxinnews24.
Бой Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом пройдёт 31 августа 2019 года в Лондоне.
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