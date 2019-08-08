Майк Тайсон: когда проходил допинг-тесты, использовал мочу жены и детей
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон, комментируя недавний допинг-скандал в баскетболе, в ходе которого выяснилось, что один из баскетболистов для прохождения тестов использовал мочу жены, сделал признание.
«Я тоже использовал мочу жены, потом стал использовать мочу детей, так как в анализах жены могли обнаружить беременность. Как решал вопрос с контролирующими органами? Я использовал искусственный пенис. В какой-то момент офицеры отворачивались», — сказал Тайсон в ходе программы «Сейчас или никогда» на ESPN.
Отметим, история Тайсона это компиляция случаев баскетболистов Ди Джей Купера и Ламара Одома. Так что, весьма вероятно, прославленный баскетбол просто пошутил, хотя и не сказал об этом напрямую.
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