Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер объявил о завершении карьеры. Соответствующее заявление он оставил на своей официальной странице в «Инстаграме».

Бронер несколько лет назад считался одним из самых талантливых боксёров своего поколения, а его промоушен позиционировал его как нового Флойда Мейвезера. Однако частые проблемы с законом и нарушение режима вне ринга зачастую мешали продвижению Бронера. В 2013 году он потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив Маркосу Майдане.

В последних трёх боях он дважды проиграл, а ещё одну встречу свёл к ничьей. Бронер не побеждал с февраля 2017 года, когда одолел Эдриена Гранадоса.

Интересно, что на следующий поединок Бронера уже был подписан контракт. Сейчас не ясно, кто станет следующим противником Ивана Редкача.