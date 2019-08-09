Ярд назвал смешной сумму, которую ему предложили за перенос боя с Ковалёвым
Британский боксёр Энтони Ярд рассказал, почему не согласился отложить поединок с чемпионом WBO в полутяжёлом весе россиянином Сергеем Ковалёвым, чтобы тот мог встретиться с чемпионом WBC Franchise и WBA в среднем весе Саулем Альваресом. По словам Ярда, его не устроили финансовые условия.
«Мне предлагали деньги, чтобы я отошёл. Но я лишь посмеялся. Затем мне предложили сумму, которую я получаю в рейтинговых боях. Это тоже было смешно.
Я сказал им, что сумму нужно удвоить или утроить, ведь речь идёт о титульном поединке. Естественно, вопрос связан с деньгами, но я также хочу быть чемпионом мира», — цитирует Ярда BoxingScene.
Ковалёв и Ярд проведут поединок в Челябинске. Бой будет проходить 24 августа.
Альварес может провести бой с Ковалёвым в ноябре
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