Ярд назвал смешной сумму, которую ему предложили за перенос боя с Ковалёвым

Британский боксёр Энтони Ярд рассказал, почему не согласился отложить поединок с чемпионом WBO в полутяжёлом весе россиянином Сергеем Ковалёвым, чтобы тот мог встретиться с чемпионом WBC Franchise и WBA в среднем весе Саулем Альваресом. По словам Ярда, его не устроили финансовые условия.

«Мне предлагали деньги, чтобы я отошёл. Но я лишь посмеялся. Затем мне предложили сумму, которую я получаю в рейтинговых боях. Это тоже было смешно.

Я сказал им, что сумму нужно удвоить или утроить, ведь речь идёт о титульном поединке. Естественно, вопрос связан с деньгами, но я также хочу быть чемпионом мира», — цитирует Ярда BoxingScene.

Ковалёв и Ярд проведут поединок в Челябинске. Бой будет проходить 24 августа.