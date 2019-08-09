Кармуш перевесила В. Шевченко, Кунченко оказался легче Бёрнса

В ночь с 10 на 11 августа мск в Монтевидео, что в Уругвае, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 156. В его главном событии выступит чемпионка организации в наилегчайшем весе Валентина Шевченко. Противостоять ей будет Лиз Кармуш. В преддверии противостояния спортсменки прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам американка оказалась немного тяжелее соперницы, показав 56,6 кг. Вес Шевченко составил 56,4 кг.

В предварительном карде турнира третий бой в UFC проведёт Алексей Кунченко. Россиянин встретится с Гилбертом Бёрнсом. В канун противостояния он оказался легче соперника, показав на весах 77,3 кг, в то время как Бёрнс потянул на 77,5 кг.

UFC Figth Night 156. Взвешивание

Основной кард

Валентина Шевченко (124,5 фунта) — Лиз Кармуш (125 фунтов)

Висенте Луке (171) — Майк Перри (170,5)

Луис Эдуардо Гаррагори (145,5) — Умберто Банденаи (146)

Волкан Оздемир (205,5) — Илир Латифи (204,5)

Родольфо Виейра (185,5) — Оскар Пьехота (185)

Энрике Барцола (145) — Бобби Моффетт (146).