Реванш Руиса и Джошуа в Саудовской Аравии подтверждён официально
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энди Руис и бывший чемпион мира Энтони Джошуа проведут повторный поединок 7 декабря 2019 года, сообщает на своей странице в «Твиттере» промоутер британца Эдди Хирн. Бой состоится в Саудовской Аравии, в Эд-Дирии, западном пригороде Эр-Рияда.
Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии готовы заплатить около $ 100 млн за право проведения боя.
Руис и Джошуа впервые встретились 1 июня 2019 года в Нью-Йорке (США). Руис нанёс сенсационное поражение сопернику, та неудача стала первой в карьере Энтони Джошуа. В то же время тот поединок был первым для британца в США.
В качестве места проведения реванша рассматривались также Великобритания, Мексика и США.
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