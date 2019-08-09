Нурмагомедов поругал одноклубника, пропускающего тренировки

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отчитал одноклубника, который часто пропускает тренировки. В ходе одного из занятий Хабиб собрал группу бойцов, пока ещё не выступающих в профессионалах. Перед ними он произнёс мотивирующую речь о возможности получить бои в промоушене Gorilla FC, а после, обратившись к одному из слушателей, заметил, что это будет сложно сделать в случае пропуска тренировок.

«Нужно постоянно работать, тренироваться, пахать и постепенно расти. Не так, как это делает Гимбат. Один месяц потренировался, а четыре месяца где-то там своими движениями занят. Встань вообще. За полгода сколько зарядок ты пропустил? Больше половины? А ещё говоришь, что хочешь выступать. Ты не был на половине тренировок, как ты хочешь получить результат?

Тебе сколько лет? 22? Уже надо выступать, кто ты вообще? Чем занимаешься? Ты должен определиться, кто ты — боец или кто там? Ты что делаешь? Вообще, деньги зарабатываешь? Ты уже должен каждые три месяца выступать. 22 года, здоровья сколько хочешь. Ты понял? Определись. Столько лет тренируешься? В 22 года у меня было 15 боёв, и это без учёта грэпплинга, рукопашки и боевого самбо", — сказал Нурмагомедов на видео, размещённом на его официальном канале в YouTube.