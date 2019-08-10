Боец UFC Александра Албу: фанаты присылают мне в «Инстаграм» даже свои органы

Боец UFC Александра Албу рассказала о том, как изменилась её жизнь после начала карьеры в сильнейшем промоушене мира и насколько выросла её популярность в социальных сетях.

«Я не считаю, что после первого боя в UFC директ в моём „Инстаграме“ прямо взорвался. Ну, появились новые подписчики, это да. Но я не считаю, что у меня много подписчиков. Если бы я хотела больше подписчиков, то подключила бы, наверное, специальных людей, чтобы они занимались моим „Инстаграмом“. Я же веду свою страницу сама и выкладываю то, что хочу. Могу подписывать фотографии, а могу не подписывать. Могу ставить хэштеги, а могу и не ставить. У меня в этом плане есть свобода.

Самая дичь, которую присылали в директ? Боюсь даже говорить. И органы свои присылают. Всё присылают. Много дичи, но я стараюсь всё не читать. Отвечаю только девушкам, которые иногда пишут, что я их мотивирую. Иногда спрашивают что-то про сгонку веса, я ведь в этом хорошо разбираюсь. Рада, что мои советы могут чем-то помочь", — рассказала Албу в программе «ХукВам» на YouTube-канале Sport24.

Фото спортсменки можно увидеть на её официальной странице в «Инстаграме».