Жданов: протест на результат финального боя Абрамова рассматривать не стали

Председатель судейской коллегии ФТБР и международный судья IFMA Константин Жданов рассказал, как осуществлялось судейство на чемпионате мира по тайскому боксу в Таиланде.

«Я входил в главную судейскую коллегию, был судьёй на центральном ринге „А“. Пул судей, который обслуживал чемпионат, это давно проверенные, опытные специалисты международного уровня, представляющие разные страны. Также были судьи, которые приехали со странами-участницами соревнований. Это судьи с меньшим опытом и не столь высокого уровня.

Протесты были. Было удовлетворено два протеста на решения рефери. В одном случае рефери допустила ошибку, сначала остановив бой, а затем дав продолжить. Этого она не должна была делать. Затем был удовлетворён протест украинской команды по бою Игоря Любченко с тайским боксёром в весовой категории до 63,5 кг, когда победу отдали тайцу в очень сложном бою, но, в конце концов, протест удовлетворили и результат пересмотрели. Наша команда подавала протест на результат финального боя Александра Абрамова с соперником из Казахстана. Так как это был финальный поединок, его рассматривать не стали, хотя на мой взгляд Александр бой выиграл", — сказал Жданов.