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Ильин: за два года до Всемирных игр мы готовы сделать из этих ребят суперзвёзд

Ильин: за два года до Всемирных игр мы готовы сделать из этих ребят суперзвёзд
Бокс/ММА / ММА 0

Главный тренер сборной России по тайскому боксу Виталий Ильин по итогам триумфального чемпионата мира прокомментировал планы относительно выступления команды на Всемирных играх.

«Мы стремимся к победе и на этих соревнованиях. Прошлый чемпионат мира, чемпионат Европы и этот чемпионат мира показали, что у нас есть хорошая молодая команда, созданная два-три года назад, и она на правильном пути. Недавние выходцы из юниоров закрепились в элите тайского бокса и готовы добиваться успехов на Всемирных играх, которые для нашего вида спорта являются своего рода Олимпиадой. К этому времени мы готовы сделать из этих ребят суперзвёзд. Думаю, что у этих молодых парней хорошие перспективы и светлое будущее», — сказал Ильин.

Сборная России одержала победу на ЧМ-2019 в общекомандном зачёте, повторив прошлогодний успех.

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