Ильин: за два года до Всемирных игр мы готовы сделать из этих ребят суперзвёзд

Главный тренер сборной России по тайскому боксу Виталий Ильин по итогам триумфального чемпионата мира прокомментировал планы относительно выступления команды на Всемирных играх.
«Мы стремимся к победе и на этих соревнованиях. Прошлый чемпионат мира, чемпионат Европы и этот чемпионат мира показали, что у нас есть хорошая молодая команда, созданная два-три года назад, и она на правильном пути. Недавние выходцы из юниоров закрепились в элите тайского бокса и готовы добиваться успехов на Всемирных играх, которые для нашего вида спорта являются своего рода Олимпиадой. К этому времени мы готовы сделать из этих ребят суперзвёзд. Думаю, что у этих молодых парней хорошие перспективы и светлое будущее», — сказал Ильин.
Сборная России одержала победу на ЧМ-2019 в общекомандном зачёте, повторив прошлогодний успех.
- 13 августа 2019
-
12:22
-
12:05
-
11:19
-
10:40
-
09:51
-
06:08
-
00:05
- 12 августа 2019
-
22:05
-
20:36
-
19:59
-
18:52
-
17:52
-
16:37
-
15:45
-
14:20
-
13:28
-
13:17
-
12:26
-
09:57
-
09:03
-
00:13
- 11 августа 2019
-
23:11
-
21:02
-
19:32
-
18:36
-
17:26
-
16:59
-
15:56
-
14:57
-
13:44
-
12:48
-
11:29
-
10:46
-
09:13
-
06:37