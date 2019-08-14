Фьюри: теперь никто не любит Джошуа, его нокаутировал толстяк

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри считает, что Энтони Джошуа после сенсационного поражения от Энди Руиса потерял интерес со стороны многих фанатов.

«Людям неинтересны бойцы, потерпевшие поражения. Мы это увидели после боя Джошуа и Руиса. Джошуа был настоящим колоссом из мрамора, но затем его победили, теперь его не любят, его нокаутировал толстяк.

Теперь Джошуа все будут называть тем парнем, которого нокаутировал этот маленький толстячок. И никто его не любит, пузырь лопнул. Таков наш мир. Когда ты проигрываешь, всё. Все люди любят победителей», — цитирует Фьюри BoxingScene.

Джошуа потерпел сенсационное поражение от Руиса 1 июня. Энди даже не должен был драться с Энтони, он заменил Джарелла Миллера, провалившего допинг-тест.