Тухугов встретится с дебютантом UFC в андеркарде титульного боя Нурмагомедова

Российский боец UFC Зубайра Тухугов вернётся в октагон на турнире UFC 242 в Абу-Даби, сообщает в своём «инстаграме» журналист Азамат Бостанов. Соперником россиянина станет дебютант организации, британский боец Лерон Мёрфи.
Зубайра Тухугов в последний раз выходил в октагон 14 мая 2016 года, на турнире UFC 198, на котором раздельным решением судей уступил Ренато Карнейро. Всего на счету Тухугова четыре поединка в UFC, в трёх из которых он одержал победу.
Лерон Мёрфи в своей профессиональной карьере провёл всего пять поединков, во всех из них одержав победы, три из которых нокаутом.
Напомним, главным событием турнира UFC в Абу-Даби станет поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье за титул чемпиона организации в лёгкой весовой категории.
- 14 августа 2019
-
20:31
-
19:26
-
18:17
-
17:17
-
16:07
-
15:07
-
14:05
-
12:15
-
11:48
-
10:52
-
10:00
-
00:25
- 13 августа 2019
-
23:51
-
22:45
-
21:55
-
20:57
-
19:23
-
18:30
-
17:46
-
17:00
-
16:12
-
15:27
-
12:22
-
12:05
-
11:19
-
10:40
-
09:51
-
06:08
-
00:05
- 12 августа 2019
-
22:05
-
20:36
-
19:59
-
18:52
-
17:52
-
16:37