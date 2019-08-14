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Тухугов встретится с дебютантом UFC в андеркарде титульного боя Нурмагомедова

Тухугов встретится с дебютантом UFC в андеркарде титульного боя Нурмагомедова
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец UFC Зубайра Тухугов вернётся в октагон на турнире UFC 242 в Абу-Даби, сообщает в своём «инстаграме» журналист Азамат Бостанов. Соперником россиянина станет дебютант организации, британский боец Лерон Мёрфи.

Зубайра Тухугов в последний раз выходил в октагон 14 мая 2016 года, на турнире UFC 198, на котором раздельным решением судей уступил Ренато Карнейро. Всего на счету Тухугова четыре поединка в UFC, в трёх из которых он одержал победу.

Лерон Мёрфи в своей профессиональной карьере провёл всего пять поединков, во всех из них одержав победы, три из которых нокаутом.

Напомним, главным событием турнира UFC в Абу-Даби станет поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье за титул чемпиона организации в лёгкой весовой категории.

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