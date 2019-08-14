Тим Цзю: доказал, что я — лучший в Австралии, время подумать о других странах

Российско-австралийский боксёр Тим Цзю прокомментировал свою победу над Дуайтом Ричи.



«Дуайт Ричи — ведиколепный боксёр. Он перенёс меня на уровень, на ктором я не был до эт ого.Рассечение? Это бокс, а не танцы здесь такое иногда бывает. Возможно, однажды мы подерёмся с ним ха чемпионский титул здесь, в Австралии. Я доказал, что я — лучший в этой стране. Я вычистил сою весовую категорию. Теперь пора подумать и о других странах», — приводит слова Тима Цзю Daily Telegraph.



Для сына Константина Цзю эта победа стала 14-й в профессиональной карьере в 14 поединках. Для Дуайта Ричи это поражение стало вторым в карьере в 21 поединке.



Тим Цзю провёл предыдущий бой в мае 2019 года, когда победил Джои Камильери, именно тогда он и завоевал региональный титул. Бой с Ричи стал для Тима уже третьим в 2019 году.