Маликов вызвал на бой Ф. Емельяненко

Дагестанский боец ММА Магомед Маликов сообщил о возобновлении карьеры. Маликов бросил вызов бывшему чемпиону UFC Фёдору Емельяненко.
«Я ко всем спортсменам отношусь с огромным уважением. В том числе и к Фёдору. Любой человек, который следит за мной, мог заметить, что в моих социальных сетях я проявляю уважение к этому легендарному спортсмену.
Но когда разговор пошёл с тренерским штабом, они поинтересовались, кто у нас в России самый титулованный и известный боец. Я назвал Фёдора.
Можно провести 20-30 боев в неизвестных промоушенах с неизвестными людьми, сделать себе красивый рекорд, а потом, когда у тебя будут спрашивать, с кем ты дрался… Ты и сам знать не будешь.
Поэтому там не было такого целенаправленного вызова в сторону Фёдора, но он сейчас самый титулованный, поэтому я бы хотел подраться с ним. Если появится кто-то, кто будет круче него, то и ему вызов брошу. Мы вернулись для больших боёв и больших побед», — цитирует Маликова Sport24.
36-летний Маликов в последний раз выходил в октагон в июле 2014 года. Тогда в рамках Fight Nights Global он потерпел поражение от Бретта Роджерса.
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