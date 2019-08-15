На чемпионат мира по боксу заявилось рекордное число спортсменов

В предстоящем чемпионате мира по боксу примут участие 488 спортсменов из 91 страны мира, сообщает официальный сайт Федерации бокса России. Это число стало рекордным за всю историю турнира.



Этот чемпионат станет первым в новейшей истории, который пройдёт на территории России. В последний раз чемпионат мира проходил в СССР в Москве в 1989 году. Тогда сборная СССР заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав пять золотых, две серебряных и четыре бронзовых награды, опередив сборные Кубы и ГДР.



Соревнования впервые пройдут в восьми весовых категориях, которые в 2020 году будут олимпийскими. Состав сборной команды России будет объявлен после контрольных спаррингов 18 августа. В состав войдут лучшие из лучших спортсменов, которые будут бороться за медали в каждом весе.



Соревнования пройдут 8-21 сентября в Екатеринбурге на арене «Екатеринбург-ЭКСПО».