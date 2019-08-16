Олейник не исключил, что выступит на турнире UFC в Москве

Боец UFC Алексей Олейник дал понять, что невзирая на перелом ноги, готовится вернуться в октагон уже в этом году. По его словам, он может выступить на турнире UFC в Москве, проведение которого запланировано на 9 ноября.
«Бой я просил сразу же. Я сказал, что у меня перелом, но добавил, что сразу же после восстановления буду готов драться. Мне уже прислали контракт на бой. Возможно, мы с вами увидимся в Москве в ноябре. Возможно, подерусь уже в ноябре. До принятия решения осталась неделя. Если врачи допустят, то вперёд», — сказал Олейник на видео, размещённом на его официальном канале в YouTube.
Следующий турнир UFC в Москве пройдёт 9 ноября. Напомним, что Олейник проиграл два последних поединка. Сначала он уступил Алистару Овериму, а потом проиграл Уолту Харрису.
- 16 августа 2019
-
00:39
- 15 августа 2019
-
23:25
-
22:34
-
21:19
-
20:34
-
19:37
-
18:45
-
17:49
-
16:11
-
15:50
-
15:39
-
14:46
-
12:45
-
12:01
-
10:33
-
00:38
- 14 августа 2019
-
23:48
-
21:55
-
20:31
-
19:26
-
18:17
-
17:17
-
16:07
-
15:07
-
14:05
-
12:15
-
11:48
-
10:52
-
10:00
-
00:25
- 13 августа 2019
-
23:51
-
22:45
-
21:55
-
20:57
-
19:23