Олейник не исключил, что выступит на турнире UFC в Москве

Боец UFC Алексей Олейник дал понять, что невзирая на перелом ноги, готовится вернуться в октагон уже в этом году. По его словам, он может выступить на турнире UFC в Москве, проведение которого запланировано на 9 ноября.

«Бой я просил сразу же. Я сказал, что у меня перелом, но добавил, что сразу же после восстановления буду готов драться. Мне уже прислали контракт на бой. Возможно, мы с вами увидимся в Москве в ноябре. Возможно, подерусь уже в ноябре. До принятия решения осталась неделя. Если врачи допустят, то вперёд», — сказал Олейник на видео, размещённом на его официальном канале в YouTube.

Следующий турнир UFC в Москве пройдёт 9 ноября. Напомним, что Олейник проиграл два последних поединка. Сначала он уступил Алистару Овериму, а потом проиграл Уолту Харрису.