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Тайсон тратит $ 40 тыс. в месяц на употребление марихуаны

Тайсон тратит $ 40 тыс. в месяц на употребление марихуаны
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон признался, что тратит $ 40 тыс. в месяц на марихуану.

«Сколько мы выкуриваем за месяц? Примерно $ 40 тысяч? Да, $ 40 тысяч в месяц. Мы выкуриваем около 10 тонн сорняков на ранчо каждый месяц», — приводит слова Майка Тайсона Bleacher Report.

Майк Тайсон является ярым сторонником употребления марихуаны. Ранее в 2019 году Тайсон открыл плантацию в Калифорнии, где с 1 января разрешили продавать марихуану для применения в рекреационных целях.

Половину участка Тайсон отвёл под плантацию марихуаны, а также задумал открыть завод по её переработке, магазин и школу для других производителей, где их будут обучать выведению новых сортов.

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