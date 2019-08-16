Тайсон тратит $ 40 тыс. в месяц на употребление марихуаны

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон признался, что тратит $ 40 тыс. в месяц на марихуану.



«Сколько мы выкуриваем за месяц? Примерно $ 40 тысяч? Да, $ 40 тысяч в месяц. Мы выкуриваем около 10 тонн сорняков на ранчо каждый месяц», — приводит слова Майка Тайсона Bleacher Report.



Майк Тайсон является ярым сторонником употребления марихуаны. Ранее в 2019 году Тайсон открыл плантацию в Калифорнии, где с 1 января разрешили продавать марихуану для применения в рекреационных целях.



Половину участка Тайсон отвёл под плантацию марихуаны, а также задумал открыть завод по её переработке, магазин и школу для других производителей, где их будут обучать выведению новых сортов.

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