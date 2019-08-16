Чемпион мира по версиям WBA Super, WBC и IBO в среднем весе Сауль Альварес проведёт следующий поединок 2 ноября 2019 года. Об этом сказала президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес.

«Сауль вернётся 2 ноября. Так будет лучше для него, для нас и для DAZN», — приводит слова функционера ESPN.

Планировалось, что мексиканец выступит 14 сентября. Затем обсуждалась дата 26 октября. Теперь же представители Канело остановились на 2 ноября.

О возможном сопернике Сауля ничего не сообщается. Ранее в Golden Boy провалили переговоры с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным. Также Сауль пока ещё не получил поединок с чемпионом мира в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым. Возможно, противником Альвареса станет чемпион мира по версии WBO Деметриус Андраде, о чем сообщалось ранее.