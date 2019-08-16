Петтис: Макгрегор не стал бы бить человека по лицу просто так

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис прокомментировал очередной скандал с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Напомним, 15 августа стало известно, что в апреле 2019 года Конор в одном из баров Ирландии вступил в конфликт с пожилым мужчиной и в итоге ударил его по лицу.

«Это сумасшествие, но кто знает, что сказал этот человек Конору? Уверен, что-то было сказано. Макгрегор не стал бы бить человека по лицу просто так, без видимой причины.

Интересна ли мне встреча с Конором? Это был бы ещё один захватывающий бой. Я не буду его вызывать и сидеть ждать. Просто, если ему интересен такой поединок, пускай пришлёт мне контракт", — приводит слова Петтиса MMAJunkie.