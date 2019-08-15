Макгрегор ударил по лицу пожилого мужчину в баре за отказ выпить виски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец ММА Конор Макгрегор атаковал одного из посетителей бара в Ирландии. Поводом для конфликта стал спор о виски, сообщает TMZ Sports.
По данным источника, инцидент произошёл ещё 6 апреля в баре The Marble Arch Pub в Дублине. Конор решил угостить всех посетителей собственным виски Proper Twelve. Один из мужчин отказался, тогда Макгрегор настоятельно предложил ему выпить, поставив перед ним рюмку.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале TMZ Sports.
Вскоре после этого ирландский боец ударил пожилого мужчину по лицу. Двое посетителей сразу схватили Макгрегора и не позволили конфликту вылиться в полноценную драку. Как сообщает TMZ, пострадавший обратился в полицию, но неизвестно, был ли каким-то образом наказан Макгрегор.
Самое любопытное, что пожилой мужчина даже не упал со стула после удара Макгрегора.
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