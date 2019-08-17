Нурмагомедов: хочу, чтобы Кормье завершил карьеру
Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что он хотел бы, чтобы Даниэль Кормье завершил карьеру после боя со Стипе Миочичем.
«Честно говоря, я хотел бы, чтобы Даниэль Кормье завершил карьеру. У него есть работа, у него есть деньги. Он — один из величайших спортсменов, которые когда-либо выступали в UFC. Я действительно хочу, чтобы он ушёл. 40 лет — это не 30. Я хочу, чтобы он выиграл бой со Стипе Миочичем и сказал, что пришло время остановиться.
Думаю ли я, что он закончит карьеру? Нет. Он — олимпийский спортсмен. Эти люди не умеют говорить, что они заканчивают. Я не думаю, что он закончит, но вся команда хотела бы этого, потому что мы любим его», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова TMZ.
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