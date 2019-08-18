Мустафаев снят с турнира UFC 242 в Абу-Даби
Российский боец смешанных единоборств Магомед Мустафаев был удалён из карда турнира UFC 242 в Абу-Даби, который состоится 7 сентября 2019 года. О причинах снятия спортсмена с соревнований не сообщается. Соперником россиянина должен был стать южноафриканский боец Дон Мэдж.
Мустафаев в UFC провёл четыре боя, потерпев лишь одно поражение. Мэдж в UFC одержал пять побед подряд.
30-летний Мустафаев — уроженец Дагестана. В UFC россиянин выступает с 2015 года. Единственное поражение в организации ему нанёс Кевин Ли, тогда Мустафаев уступил после удушающего приёма. Ранее Магомед выступал в Legion Fight, M-1 и других промоушенах.
Напомним, в главном поединке турнира встретятся Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье.
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