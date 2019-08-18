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Миочич: слава богу, я поймал Кормье ударом, потому что он чертовски силён

Миочич: слава богу, я поймал Кормье ударом, потому что он чертовски силён
Бокс/ММА / ММА 0

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Мичочич рассказал, как ему удалось победить в титульном поединке Даниэля Кормье, вернув себе чемпионский титул. Бой закончился победой Миочича в четвёртом раунде нокаутом.

«Я увидел у Кормье слабости в третьем раунде, а в четвёртом смог поймать его ударом справа. Слава богу, потому что Кормье чертовски силён. Я чувствовал, что могу нанести ему урон и делаю это.

В какой-то момент его руки начали опускаться вниз, и в этот момент я начал приходить в себя. Я знал, что делаю ему больно. Он опускал руки, а мне нужно было продолжать свою работу, ожидая, пока он оставит мне пространство для манёвра. И я смог поймать его ударом справа», — приводит слова Стипе Миочича MMAJunkie.

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