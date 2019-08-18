Миочич: слава богу, я поймал Кормье ударом, потому что он чертовски силён
Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Мичочич рассказал, как ему удалось победить в титульном поединке Даниэля Кормье, вернув себе чемпионский титул. Бой закончился победой Миочича в четвёртом раунде нокаутом.
«Я увидел у Кормье слабости в третьем раунде, а в четвёртом смог поймать его ударом справа. Слава богу, потому что Кормье чертовски силён. Я чувствовал, что могу нанести ему урон и делаю это.
В какой-то момент его руки начали опускаться вниз, и в этот момент я начал приходить в себя. Я знал, что делаю ему больно. Он опускал руки, а мне нужно было продолжать свою работу, ожидая, пока он оставит мне пространство для манёвра. И я смог поймать его ударом справа», — приводит слова Стипе Миочича MMAJunkie.
Миочич нокаутировал Кормье и стал чемпионом UFC в тяжёлом весе. Как это было
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