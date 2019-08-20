Коста — Ромеро: видео неоднозначной победы бразильца

18 августа на турнире UFC 241 в Анахайме (США) состоялся бой бразильца Пауло Косты и кубинца Йоэля Ромеро. Яркий и зрелищный бой завершился победой бразильского бойца. После окончания поединка многие зрители остались недовольны решением судей.

Президент UFC Дэна Уайт высоко оценил увиденное. Так, он назвал этот поединок лучшим боем вечера. По мнению Уайта, Коста должен был победить со счётом 2-1.

В главном поединке турнира в Анахайме Стипе Миочич нокаутировал Даниэля Кормье и вернул себе пояс в тяжёлом весе. Также большой интерес вызвало возвращение в UFC Нэйта Диаза, который победил экс-чемпиона организации Энтони Петтиса.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».