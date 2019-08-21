Ярд: Ковалёв нервничает. Он не хочет со мной драться

Британский боксёр Энтони Ярд, который 24 августа в Челябинске постарается отобрать титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе у россиянина Сергея Ковалёва, поделился мыслями о своём сопернике.



«Энергетика, которую я от него испытываю, заключается в том, что он действительно не хочет драться со мной. Он думает: «у этого парня было только 18 профессиональных боёв, только 12 любительских боёв, и я буду в Зале Славы, я не могу позволить этому парню прийти и побить меня». Но это то, что и должно произойти.



Я чувствую, что это заставляет его нервничать. Я всего лишь парень из Восточного Лондона, который начал заниматься боксом в 19 лет и стал совершенствоваться. Но моё имя сейчас повсюду, и это показывает, что произойдёт в будущем», — приводит слова британца BoxingScene.

Ковалёв назвал Ярда львёнком и обещал перевоспитать