Алду — о Сехудо: добавлю этого гнома в свою коллекцию

Бывший чемпион UFC Жозе Алду выразил желание провести поединок с чемпионом организации Генри Сехудо.



«Мы принимаем вызов, Дэна Уайт. Просто скажи мне, где и когда, и я буду там, чтобы надрать его задницу и добавить этого гнома в свою коллекцию», — написал в своём «инстаграме» Жозе Алду.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Жозе Алду.

Сам чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо продолжает вызывать на бой чемпионку организации в наилегчайшем весе Валентину Шевченко. Девушка уже ответила ему согласием. Впрочем, этот бой вряд ли когда-либо состоится. Глава UFC Дэна Уайт говорил, что считает эту идею идиотской. Также неизвестно, настроены серьёзно оба бойца или они просто привлекают внимание.