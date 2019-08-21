Алду — о Сехудо: добавлю этого гнома в свою коллекцию
Бывший чемпион UFC Жозе Алду выразил желание провести поединок с чемпионом организации Генри Сехудо.
«Мы принимаем вызов, Дэна Уайт. Просто скажи мне, где и когда, и я буду там, чтобы надрать его задницу и добавить этого гнома в свою коллекцию», — написал в своём «инстаграме» Жозе Алду.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Жозе Алду.
Сам чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо продолжает вызывать на бой чемпионку организации в наилегчайшем весе Валентину Шевченко. Девушка уже ответила ему согласием. Впрочем, этот бой вряд ли когда-либо состоится. Глава UFC Дэна Уайт говорил, что считает эту идею идиотской. Также неизвестно, настроены серьёзно оба бойца или они просто привлекают внимание.
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