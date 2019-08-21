Ковалёв отказался от боя с Альваресом за три недели до поединка с Ярдом

Российский боксёр Сергей Ковалёв признался, что отказался от предложения Сауля Альвареса за три недели до боя с Энтони Ярдом.



«Да, от Альвареса было предложение. Оно было «жирным», они пришли с ним за три недели до боя с британцем Энтони Ярдом. И как бы я тогда выглядел, если меня таким куском поманили и я побежал? Как бы я землякам смотрел в глаза?» — приводит слова Сергея Ковалёва ТАСС.



Поединок Ковалёва и Ярда пройдёт в Челябинске 24 августа. Челябинск — родной город Ковалёва. Сергей за карьеру провёл 37 поединков, одержав 33 победы при трёх поражениях и одной ничьей. Ярд проведёт 19-й бой, и пока он является непобеждённым боксёром.



Предыдущий поединок Ковалёв провёл в феврале 2019 года в США, где одержал победу над Элейдером Альваресом и нанёс ему первое поражение в карьере. За полгода до этого Альварес победил Ковалёва, Сергею удалось взять реванш.



Ярд — чемпион мира по версиям WBO Inter-Continental и WBO European.