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Найт намекнул на возможный реванш с Лобовым

Найт намекнул на возможный реванш с Лобовым
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший боец UFC Артём Лобов может провести бой-реванш с Джейсоном Найтом. Соперники уже ранее встретились в промоушене кулачных боёв Bare Knuckle, решением судей победу одержал россиянин.

«Ретвит, если вы думаете, что я и Лобов должны снова подраться», — написал Найт в «твиттере».
Лобов вскоре ответил Найту, что готов провести бой.

«Ноябрь в Бостоне. Поехали», — написал Артём.

Первый бой соперников проходил на турнире BKFC 5 в апреле 2019 года. После этого Лобов также победил Пола Малиньяджи и сообщил, что хотел бы стать чемпионом мира по кулачным боям.

Найт с тех пор в октагон не выходил. Пока неизвестно, кто будет следующим соперником американского бойца.

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