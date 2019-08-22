Нурмагомедов за бой с Порье заработает больше, чем за поединок с Макгрегором
Ризван Магомедов, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, раскрыл некоторые финансовые детали предстоящего титульного поединка. 7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов будет защищать чемпионский пояс в бое с Дастином Порье. По словам Магомедова, гонорар Нурмагомедова за этот бой будет больше, чем за поединок с Конором Макгргором.
«Заработок будет намного больше. Единственное, что могу сказать, условия предстоящего боя одни из лучших за всю историю ММА», — цитирует менеджера Нурмагомедова «РБК».
За бой с Макгрегором Нурмагомедов заработал более $ 2 млн. Этот поединок проходил в октябре 2018 года, российский боец одержал досрочную победу. Бой был остановлен в четвёртом раунде после того, как Хабиб провёл удушающий приём.
Малкин пожелал удачи Нурмагомедову в поединке с Порье
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