Уайт: разве есть люди, которые не хотят увидеть бой Масвидаля и Диаза?

Президент UFC Дэна Уайт поделился мнением о возможном поединке Нейта Диаза и Хорхе Масвидаля. Диаз триумфально вернулся в ММА после трёхлетнего отсутствия, победив бывшего чемпиона организации Энтони Петтиса решением судей. Масвидаль ранее стал автором самого быстрого нокаута в истории UFC, победив уже на пятой секунде Бена Аскрена.

«Масвидаль и Диаз спрашивали меня о возможности организовать их бой. А кто бы не хотел увидеть такой поединок? Разве есть такие люди?

Пока никакой информации и прогресса в переговорах по этому поединку нет», — цитирует Масвидаля MMA News.

Диаз до этого в последний раз выходил в октагон в 2016 году, тогда он проиграл Конору Макгрегору. Ирландец уже заявил, что хотел бы снова встретиться в октагоне с Диазом.