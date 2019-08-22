Уорд: Ковалёв остановит Ярда в поздних раундах
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд считает, что чемпион WBO в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв одержит победу над британцем Энтони Ярдом. Этот поединок будет проходить 24 августа в Челябинске.
«Мне понравилось, как Ковалёв провёл последний бой с Альваресом. В то же время я вижу уверенность Ярда и его тренера. Но это не так важно. Об уверенности боксёры говорят постоянно.
Я не думаю, что у Ярда когда-то был соперник, сопоставимый с Ковалёвым. Я думаю, что Сергей остановит Ярда в поздних раундах», — приводит слова Уорда BoxingScene.
Уорд за свою карьеру дважды победил Ковалёва. Первый поединок соперников завершился победой Уорда решением судей, а во втором поединке Андре нокаутировал россиянина.
Ковалёв и Ярд провели дуэль взглядов
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