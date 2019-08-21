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Ковалёв и Ярд провели дуэль взглядов

Ковалёв и Ярд провели дуэль взглядов
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр, чемпион мира по версии WBO в полутяжёлой весовой категории Сергея Ковалёв и британец Энтони Ярд провели традиционную дуэль взглядов в преддверии очного поединка, который состоится 24 августа в Челябинске.

Видео с дуэли взглядов можно посмотреть в твиттер-аккаунте BT Sport.

Челябинск — родной для Ковалёва город. Сергей за карьеру провёл 37 поединков, одержав 33 победы при трёх поражениях и одной ничьей. Ярд проведёт 19-й в карьере бой, пока он является непобеждённым боксёром.

Предыдущий поединок Ковалёв провёл в феврале 2019 года в США, где одержал победу над Элейдером Альваресом и нанёс ему первое поражение в карьере. За полгода до этого Альварес победил Ковалёва, Сергею удалось взять реванш.

Ярд является чемпионом мира по версиям WBO Inter-Continental и WBO European.

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