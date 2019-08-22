Ян предложил провести бой с Фэйбером
Российский боец UFC Пётр Ян предложил провести поединок Юрайе Фэйберу. Ян в последний раз выходил в октагон 8 июня 2019 года, победив единогласным решением судей Джимми Риверу.
«Старый Юрайя Фэйбер достаточно умён, чтобы не упоминать моего имени в списке потенциальных соперников. Не веди себя так, будто ты меня не знаешь, старый калифорниец. Я победил твоего ученика, можешь попробовать отомстить за его поражение», — написал в своём «твиттере» Пётр Ян.
Ранее Юрайя Фэйбер заявил, что он рассматривает в качестве соперников Фрэнки Эдгара и Алджимейна Стерлинга. Сам Фэйбер вернулся в UFC после трёхлетнего перерыва, победив Рикки Саймона нокаутом на турнире 13 июля 2019 года. До этого, в 2016 году, Фэйбер объявил о завершении карьеры.
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