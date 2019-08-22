А. Емельяненко не выступит в GFC осенью

Российский боец ММА Александр Емельяненко не сможет выступить на турнире промоушена Gorilla Fighting Championship осенью. Об этом сообщил руководитель организации Александр Гурьянов.



«Александр не будет выступать на осенних турнирах GFC. У него намечается другой бой», — приводит слова Гурьянова ТАСС.



Напомним, ранее Емельяненко было предложено провести бой по правилам бокса 3 октября в Серпухове. Боец планировал выступить на турнире в Анапе, однако Емельяненко сообщил, что организация не позволила ему выступить на турнире в Анапе. Федерация бокса России ответила, что готова взять на себя организацию боя для Емельненко, взяв все затраты по организации боя на себя.



Ранее боец сообщил, что ему предложила контракт организация Bare Knuckle FC. Но следующий соперник российского спортсмена пока неизвестен. Также непонятно, подписал Емельяненко контракт или нет.

А. Емельяненко проведёт следующий бой осенью