А. Емельяненко проведёт следующий бой осенью
Российский боец ММА Александр Емельяненко проведёт следующий бой в конце сентября или начале октября. Бой будет проходить в рамках турнира промоушена Gorilla Fighting Championship, сообщил сам Емельяненко. Пока соперник Александра неизвестен.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Александра Емельяненко.
В последний раз Емельяненко выходил в октагон в августе 2018 года. Тогда его поединок с Тони Джонсом завершился ничьей.
Ранее сообщалось, что соперником Емельяненко может стать бывший боец UFC Энтони Джонсон. За свою карьеру Емельяненко одержал 28 побед и потерпел семь поражений.
Сам Емельяненко сообщал, что может перейти в организацию Bare Knuckle FC. Но, по всей видимости, стороны так и не договорились о контракте.
А. Емельяненко планирует провести следующий бой в августе или сентябре
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