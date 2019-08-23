Поветкин: Хьюи Фьюри — неудобный соперник, корявый такой

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе российский боксёр Александр Поветкин, комментируя предстоящий бой с Хьюи Фьюри, назвал сильные стороны соперника.

«В Британии любят бокс, конечно, больше поддерживают своих, но, если им нравится как ты боксируешь, будут и за тебя болеть.

Фьюри — молодой, неудобный соперник. Корявый такой. Не у каждого боксёра получится с ним хорошо выглядеть. Высокий, не поймёшь откуда может прилететь. Будет наверняка боксировать с дистанции, а при сближении — вязать. Вот и всё, что он будет делать», — сказал Поветкин пресс-службе «Мира бокса»

Бой Поветкин — Фьюри состоится 31 августа в Лондоне на арене O2. В этот же вечер Василий Ломаченко встретится на ринге с Люком Кэмпбеллом.