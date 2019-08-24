Масвидаль: мы с Диазом до сих пор в форме, потому что не использовали стероиды

Боец UFC Хорхе Масвидаль отметил, что долговечность карьеры его и Нейта Диаза вызвана тем, что они никогда не применяли стероиды.



«Как и Нейт Диаз, я никогда не использовал стероиды. Я не могу утверждать уверенно, но, думаю, он этого не делает. Но при этом его тело не изменилось, он остаётся в форме. Не думаю, что он использовал препараты когда-либо. Это сильно влияет на продолжительность карьеры. Всё, что вы видите — это естественно и дано богом.



Я бью Тилла, которому 25, я побил его. Безо всяких бутылок и уколов. Я всё ещё здесь. Они бросили меня на Аскрена, потому что считали, что это плохой бой для меня. Но я пришиб и его. Я никого не обманывал, в отличие от многих, которые делали это и СМИ освещали их, зная, что они на чём-то сидят. Здесь всё ещё есть природные убийцы, дикие парни», — приводит слова Хорхе Масвидаля MMAJunkie.