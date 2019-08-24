Уиттакер: Ромеро не слушал тренеров в бою с Костой. Он делал всё, что хотел

Боец UFC, чемпион организации в среднем весе Роберт Уиттакер дал оценку бою между бразильцем Пауло Костой и кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире UFC 241 в Анахайме (США), в котором победу одержал боец из Бразилии. По мнению австралийца, Ромеро не следовал плану, намеченному на поединок.



«Он выглядел как боец, который никого не слушает, кроме себя. Он просто делал всё, что хотел, то, что чувствовал. Он не следовал плану боя, который был подготовлен для него.



Любой другой тренер предложил бы держаться поближе к канатам. Но он уже завёлся, пути назад не было. Вы понимаете, о чём я? Я уверен, что он просто не последовал совету тренеров и делал своё дело, потому что его тренеры уже говорили о подобном раньше», — приводит слова Уиттакера BJPenn.com.