Фёдор Емельяненко совершил паломническое восхождение на гору Арарат

42-летний российский боец ММА Фёдор Емельяненко вместе с друзьями из Сербии совершил восхождение на гору Арарат в Армении.
Спортсмен выложил пост в своём «инстаграме», рассказав об особенностях этого места. «С сербскими братьями совершили паломническое восхождение на самую вершину горы Арарат (высота 5137 метров). Здесь, по преданию, остановился Ноев ковчег после потопа», — написал Емельяненко.
Ранее стало известно, что наиболее вероятным соперником россиянина по следующему бою является американец Куинтон Джексон. Предыдущий бой Емельяненко провёл в финале Гран-при Bellator с Райаном Бейдером. Россиянин был нокаутирован в первом раунде. Что касается Куинтона Джексона, то 40-летний экс-боец UFC провёл последний поединок 29 сентября 2018 года на турнире Bellator 206 и нокаутировал Вандерлея Силву.
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