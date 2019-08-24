Ковалёв посвятил победу в бою с Ярдом Максиму Дадашеву

Российский боксёр Сергей Ковалёв, защитивший титул чемпиона мира по версии WBO в поединке с британцем Энтони Ярдом, посвятил победу Максиму Дадашеву, который скончался от травм, полученных в бою с Сабриэлем Матиасом.



«Мы добились того, чего мы хотели. Это наша общая победа. Благодарю вас за поддержку и за то, что вы есть. Это наша победа. Слава Богу за всё!



Хоть каждый месяц приезжал бы сюда, хоть каждые выходные. Но извините: пока моя карьера идёт, я просто не в силах здесь жить и тренироваться, а там боксировать. Надо работать на месте. Спасибо за понимание, за то, что вы сюда пришли и поддержали меня. Отдыхаем! Суббота, воскресенье. Хороший повод для празднования.



Не хотелось бы говорить об этом, но так есть. Я посвящаю победу Максиму Дадашеву. Пусть земля ему будет пухом, царствие ему небесное», — приводит слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата».