Минаков нокаутировал Джонсона

Российский боец Виталий Минаков на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США) победил красивым нокаутом в первом раунде американца Тимоти Джонсона.
В этом бою Минаков должен был сражаться с 31-летним американцем Хави Айялой, но он отказался от боя буквально за несколько часов до начала турнира. Причины отказа не называются. Предполагалось, что Тимоти Джонсон будет драться в предварительном карде.
На счету Минакова теперь стало 22 победы и 1 поражении. У Джонсона 12 побед в 18 боях.
В главном поединке турнира сойдутся российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов и американец Мэтт Митрион, которые уже встречались 15 февраля. Первый поединок был признан несостоявшимся из-за запрещённого удара Митриона ногой в пах сопернику, в результате чего Харитонов не смог продолжить бой.
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