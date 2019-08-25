Харитонов: хочу титульный бой

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов, нокаутировавший американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США), поделился впечатлениями от поединка, а также рассказал о желании подраться за титул.



«Честно скажу, хотел провести полный бой. Но в нашем весе всё может решить один удар. После апперкота понял, что это конец боя. С каждым поединком мой удар будет сильнее. Я хочу титульный бой», — приводит слова россиянина после боя «Матч ТВ».



На счету Харитонова стало 29 побед в 35 боях. У Митриона 7 поражений в 20 встречах. Первый поединок между 38-летним Харитоновым и 40-летним Митрионом состоялся 15 февраля. На 15-й секунде американец нанёс запрещённый удар ногой в пах, из-за чего россиянин не смог продолжить бой. Поединок тогда был признан несостоявшимся.