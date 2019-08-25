Холлоуэй и Волкановски подписали контракт на бой за титул чемпиона UFC

Чемпион UFC в полулегком весе американец Макс Холлоуэй и австралиец Алекс Волкановски достигли договорённости о проведении титульного боя. Об этом сообщает журналист Джон Хен Ко.
«Источник, близкий к ситуации, сообщил мне, что контракт подписан. Макс Холлоуэй будет защищать титул в полулёгком весе против Алекса Волкановски на UFC 245 в Лас-Вегасе 14 декабря», — написал журналист в «Твиттере».
Ранее предполагалось, что бойцы могут провести поединок на турнире UFC 243 в Австралии, который пройдёт 6 октября. Однако президент UFC Дэна Уайт опроверг эту информацию, поскольку Волкаловски не успеет восстановиться к бою.
Макс Холлоуэй в последний раз проводил защиту титула в полулёгком весе на турнире UFC 240 27 июля 2019 года и победил Фрэнки Эдгара.
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