Холлоуэй и Волкановски подписали контракт на бой за титул чемпиона UFC

Чемпион UFC в полулегком весе американец Макс Холлоуэй и австралиец Алекс Волкановски достигли договорённости о проведении титульного боя. Об этом сообщает журналист Джон Хен Ко.



«Источник, близкий к ситуации, сообщил мне, что контракт подписан. Макс Холлоуэй будет защищать титул в полулёгком весе против Алекса Волкановски на UFC 245 в Лас-Вегасе 14 декабря», — написал журналист в «Твиттере».



Ранее предполагалось, что бойцы могут провести поединок на турнире UFC 243 в Австралии, который пройдёт 6 октября. Однако президент UFC Дэна Уайт опроверг эту информацию, поскольку Волкаловски не успеет восстановиться к бою.



Макс Холлоуэй в последний раз проводил защиту титула в полулёгком весе на турнире UFC 240 27 июля 2019 года и победил Фрэнки Эдгара.