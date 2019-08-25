Источник: Ковингтон и Усман встретятся на турнире UFC 244

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман и бывший временный чемпион организации Колби Ковингтон встретятся на турнире UFC 244 2 ноября 2019 года, сообщает Globo со ссылкой на свои источники. Пока в UFC не подтвердили этой информации.



Камару Усман завоевал титул в полусреднем весе 2 марта 2019 года, победив единогласным решением судей Тайрона Вудли. Усман пока не проигрывал ни одного поединка в UFC, он идёт на серии из 13 побед в профессиональных смешанных единоборствах подряд.



Колби Ковингтон в последнем поединке победил Робби Лоулера единогласным решением судей. На его счету серия из семи побед в UFC подряд. Ранее Ковингтон чуть не подрался с Усманом прямо в эфире. Обоих бойцов пригласили в качестве экспертов.