Источник: Ковингтон и Усман встретятся на турнире UFC 244
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман и бывший временный чемпион организации Колби Ковингтон встретятся на турнире UFC 244 2 ноября 2019 года, сообщает Globo со ссылкой на свои источники. Пока в UFC не подтвердили этой информации.
Камару Усман завоевал титул в полусреднем весе 2 марта 2019 года, победив единогласным решением судей Тайрона Вудли. Усман пока не проигрывал ни одного поединка в UFC, он идёт на серии из 13 побед в профессиональных смешанных единоборствах подряд.
Колби Ковингтон в последнем поединке победил Робби Лоулера единогласным решением судей. На его счету серия из семи побед в UFC подряд. Ранее Ковингтон чуть не подрался с Усманом прямо в эфире. Обоих бойцов пригласили в качестве экспертов.
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