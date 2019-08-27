Чемпионат Европы по тайскому боксу 2019 пройдёт в Минске
В Минске с 4 по 10 ноября во «Дворце спорта» состоится чемпионат Европы по тайскому боксу 2019, в котором примет участием сборная России. Россияне триумфально вступили на прошедшем с 19 по 29 июля в Бангкоке (Таиланд) чемпионате мира, заняв первое общекомандное место.
Ожидается, что на ЧЕ выступят атлеты из более чем 35 стран. Стоит отметить, что изначально ЧЕ должен был пройти в Испании, однако, в процессе местом проведения был выбран Минск.
Накануне, 27 августа, Международная федерация любительского муайтай (IFMA) презентовала логотип турнира.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Федерации тайского бокса в России.
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