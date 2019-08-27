Джонс поддержал Кормье, потерявшего отца

25 августа бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье сообщил, что потерял отца, который скончался из-за рака. Кормье в трудную минуту поддержал чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс. Ранее Кормье признался, что они с Джонсом всегда недолюбливали друг друга.

«Все противоречия в сторону. Я действительно очень сожалею, Даниэль Кормье. Знаю, что твой отец теперь на небе, теперь у него есть возможность смотреть твои бои из первого ряда. Продолжай жить жизнь, которая заставляет его гордиться тобой. Мои мысли сегодня с тобой и твоей семьёй», — написал Джонс в «твиттере».

Два года назад сам Джон потерял мать. Тогда Кормье также поддержал своего противника.

Кормье проиграл Стипе Миочичу и лишился титула чемпиона организации в тяжёлом весе.