Джонс поддержал Кормье, потерявшего отца
25 августа бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье сообщил, что потерял отца, который скончался из-за рака. Кормье в трудную минуту поддержал чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс. Ранее Кормье признался, что они с Джонсом всегда недолюбливали друг друга.
«Все противоречия в сторону. Я действительно очень сожалею, Даниэль Кормье. Знаю, что твой отец теперь на небе, теперь у него есть возможность смотреть твои бои из первого ряда. Продолжай жить жизнь, которая заставляет его гордиться тобой. Мои мысли сегодня с тобой и твоей семьёй», — написал Джонс в «твиттере».
Два года назад сам Джон потерял мать. Тогда Кормье также поддержал своего противника.
Кормье проиграл Стипе Миочичу и лишился титула чемпиона организации в тяжёлом весе.
Кормье сообщил о смерти отца
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