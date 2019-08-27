Х. Фьюри: победа над Поветкиным вернёт меня в число сильнейших, где мне и место

Британский боксёр Хьюи Фьюри поделился ожиданиями от поединка с российским тяжеловесом Александром Поветкиным. Бой состоится 31 августа в Лондоне на стадионе O2 Arena.

«Поветкин — хороший соперник, но я уверен, что нахожусь на нужном уровне. И я хочу доказать это. Эдди Хирн показывал мне и других возможных оппонентов, но когда считаешь себя лучшим, должен драться с лучшими. В последних боях мне немного не везло. Но теперь я покажу из чего сделан.

Стилистически Поветкин отлично мне подходит. Он — хороший боксёр, которого нельзя недооценивать. Один удар всё может решить в тяжёлом весе. Мы работали над этим в тренировочном лагере, у меня были отличные спарринг-партнёры, с которыми я провёл на ринге множество раундов.

Победа над Поветкиным вернёт меня в число сильнейших, где я и должен быть. После этого я смогу драться с любым соперником», — цитирует Фьюри RingNews24.