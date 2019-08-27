Х. Фьюри: победа над Поветкиным вернёт меня в число сильнейших, где мне и место

Британский боксёр Хьюи Фьюри поделился ожиданиями от поединка с российским тяжеловесом Александром Поветкиным. Бой состоится 31 августа в Лондоне на стадионе O2 Arena.
«Поветкин — хороший соперник, но я уверен, что нахожусь на нужном уровне. И я хочу доказать это. Эдди Хирн показывал мне и других возможных оппонентов, но когда считаешь себя лучшим, должен драться с лучшими. В последних боях мне немного не везло. Но теперь я покажу из чего сделан.
Стилистически Поветкин отлично мне подходит. Он — хороший боксёр, которого нельзя недооценивать. Один удар всё может решить в тяжёлом весе. Мы работали над этим в тренировочном лагере, у меня были отличные спарринг-партнёры, с которыми я провёл на ринге множество раундов.
Победа над Поветкиным вернёт меня в число сильнейших, где я и должен быть. После этого я смогу драться с любым соперником», — цитирует Фьюри RingNews24.
- 27 августа 2019
-
16:23
-
15:17
-
14:44
-
14:17
-
13:53
-
13:21
-
12:52
-
11:24
-
11:13
-
10:14
-
01:00
- 26 августа 2019
-
23:01
-
21:48
-
20:47
-
19:52
-
18:44
-
17:45
-
16:44
-
15:42
-
14:49
-
13:09
-
11:31
-
09:42
-
00:51
- 25 августа 2019
-
23:54
-
22:23
-
21:44
-
20:45
-
19:56
-
18:37
-
17:26
-
15:13
-
15:05
-
13:18
-
12:59