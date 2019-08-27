Тренер Нурмагомедова рассказал, что может помешать Хабибу в поединке с Порье

Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона UFc Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что может стать отвлекающим фактором в поединке с Дастином Порье.
«То, что до Хабиба будет выступать несколько его друзей и партнёров по команде, это важный момент. Если у кого-нибудь из них что-то пойдет не по плану, это будет очень плохо для морального состояния Хабиба и всей команды.
Если кто-то перейдет черту в своем поведении, думаю, что отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов сделает ему хороший втык после этого. Он очень порядочный человек и требует от своих учеников уважать себя и окружающих», — приводит слова Хавьера Мендеса «Р-Спорт».
Турнир UFC 242, главным событием которого станет поединок Хабиба нурмагомедова и Дастина Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе пройдёт 7 сентября в АБу-Даби.
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