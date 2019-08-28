Промоутер: Кэмпбелл нокаутирует Ломаченко

Эдди Хирн, промоутер британского боксёра Люка Кэмпбелла, поделился ожиданиями от поединка его клиента с украинцем, чемпионом мира по версиям WBA и WBO в лёгком весе Василием Ломаченко. Этот поединок состоится 31 августа в Лондоне на стадионе O2 Arena.
«Кэмпбелл нокаутирует Ломаченко. Жизнь состоит из взлётов и падений. Был допинг-скандал Диллиана Уайта, Джошуа неожиданно уступил Руису.
Но теперь всё постепенно налаживается. Мы уже подписали Головкина. Выиграл Эстрада, победит Кэмпбелл. Да, Ломаченко — гений в плане бокса. Но бой с Кэмпбеллом будет самым тяжёлым в его карьере.
Люк — очень подвижный и высокий боец. Уверен, нас ждёт потрясающий бой», — цитирует Хирна Xicana Boxing.
31 августа на O2 Arena также состоится бой Хьюи Фьюри и Александра Поветкина.
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