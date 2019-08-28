Промоутер Ковалёва: команда Альвареса пока нам не предложила бой

Кэти Дува, промоутер российского боксёра, чемпиона WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва, рассказала о возможном поединке с чемпионом WBA Саулем Альваресом. По словам Дувы, стороны ещё не начали вести переговоры. Ранее появилась информация, согласно которой Ковалёва не устраивает возможная дата — 2 ноября.
«Мы не говорили, что не рассматриваем 2 ноября. Но вопрос в том, что пока нам не предложили бой с Альваресом. Если предложение не поступит, Сергей будет и дальше отдыхать с семьёй.
Я не планирую вытаскивать Ковалёва из России, если команда Канело нам ничего не предложит. Пока же мяч на стороне Альвареса», — цитирует Дуву BoxingScene.
24 августа в Челябинске Ковалёв защитил чемпионский титул, победив техническим нокаутом британца Энтони Ярда.
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